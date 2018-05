Wine Experience, una bottiglia di vino per il “match perfetto” con un’azienda

ROMA – A.A.A. cercasi artisti, fotografi, architetti, grafici, storyteller, fumettisti, illustratori di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Obiettivo: comunicare il vino tra design, cultura e creatività. La Fondazione Exclusiva ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la seconda edizione del ‘match con le aziende’ che quest’anno ha come tema la ‘Wine Experience’.

I giovani dovranno esplorare il mondo del vino a partire dalle etichette al packaging, dagli eventi agli allestimenti fino alle tendenze estetiche dei progetti di comunicazione. I ragazzi, che verranno selezionati attraverso un creative call, lavoreranno divisi in gruppi interdisciplinari sotto la guida di professionisti del dipartimento di design e decorazione di Exclusiva Design e porteranno le loro idee al tavolo dei partner della masterclass.

I partecipanti potranno vincere 9 borse di studio, del valore complessivo di 14 mila euro, per frequentare il Corso di Alta formazione in Wine&System Design del Cilab-Politecnico di Milano e un premio di 1.000 euro, dalle imprese partner, da suddividere tra i membri del gruppo.

C’è tempo fino al 20 maggio per iscriversi a questo LINK

Per avere uno sconto sulla quota di iscrizione basta inserire nel form, nell’apposita sezione, il codice promo DIREWINEDESIGN.

Cosa è la Fondazione Exclusiva?

La fondazione d’impresa, costituita nel 2015 da Exclusiva Design, promuove la creatività dell’eccellenza italiana nel mondo, attraverso un programma di attività articolato in tre ‘pilastri’: formazione, osservatorio, innovazione sociale a base culturale.