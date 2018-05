BentornataLamù, la ragazza dello spazio torna su Telecapri dopo 30 anni

ROMA – Lamù compie 40 anni e per l’occasione torna su Telecapri dopo oltre 30 anni.

L’anime è stato trasmesso in Italia per la prima volta nel 1983 da T.B.S., per poi essere replicato in varie regioni da emittenti locali.

L’appuntamento con la ragazza dello spazio è dal lunedì al sabato alle ore 13:00 a partire dal 7 maggio.





Lamù

Lamù (in originale Urusei Yatsura) è un manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi pubblicato in Giappone su Weekly Shonen Sunday nel 1978.

Dall’opera originale sono stati tratti un anime di 195 episodi, 6 lungometraggi e numerosi OAV.

In Italia l’anime è approdato per la prima volta nel 1983 su reti locali pubblicato in VHS e successivamente in DVD da Yamato Video.

Il manga è stato pubblicato per la prima volta dalla casa editrice Granata Press nel 1991 ma interrotto dopo 45 capitoli.

Nel 1997 sarà ripreso da Star Comics che lo porterà a conclusione nel 2001.