“Che effetto fa” il ritorno dei Kutso!

Roma – Si chiama “Che effetto fa” il nuovo pezzo dei Kutso fuori poche ore fa su YouTube. La canzone della band indie, completamente rinnovata nel sound e nella lineup, si sentirà in giro per l’Italia già da questa estate. Il videoclip diretto da Davide Bastanimotion e scritto con Matteo Gabbianelli (il frontman della band) è girato a Palazzo Chigi ad Ariccia, nelle stesse sale dove Luchino Visconti girò “Il Gattopardo”. I protagonisti, oltre al leader dei Kutso, sono la cantante italo americana Tess Amodeo Vickery, il musicista Mirko Dettori e “Madame” Maria Freitas.

«Prima o poi ti tocca fare i conti con te stesso, domandarti se quello che sei oggi è proprio quello che avevi sognato o lottato di diventare: la tua “rivoluzione” che fine ha fatto? Che effetto fa… accorgersi di avere ceduto alle lusinghe di una vita comoda, di un amore convenzionale e di una sistemazione senza più sorprese?» dice la band a proposito del nuovo brano.

CHE EFFETTO FA non è solo una domanda, ma una constatazione che la tua vita si è capovolta e la devi riprogrammare, così come raccontano con sarcasmo Matteo Gabbianelli e i KUTSO in questo loro brano che è anche la title-track del nuovo album, la cui pubblicazione è prevista in autunno.