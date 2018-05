Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 5 maggio

ROMA – Il 5 maggio è il 125º giorno del Calendario gregoriano. Mancano 240 giorni alla fine dell’anno.

5 maggio: accadde oggi

Nel 1821 Napoleone Bonaparte muore in esilio sull’isola britannica di Sant’Elena, Alessandro Manzoni gli dedicherà l’ode Il cinque maggio. Le cause del decesso sono ancor oggi oggetto di dibattito. In Belgio, nel 1835, viene inaugurata una ferrovia tra Bruxelles e Malines (Mechelen). È la prima ferrovia dell’Europa continentale. Nel 1946 viene stampata la prima schedina della SISAL (progenitrice del Totocalcio), da un’idea del giornalista sportivo Massimo Della Pergola.

Il primo volo di una linea aerea italiana del dopoguerra, nel 1947, viaggia lungo la tratta Torino – Catania con scalo a Roma. L’anno dopo, nel 1948, l’Italia repubblicana ha il suo emblema. Nel 1955 la Germania Ovest ottiene la piena sovranità. All’interno del programma Mercury, Alan Shepard diventa il primo americano a viaggiare nello spazio. Compirà un volo spaziale di meno di 15 minuti, percorrendo meno di un’orbita completa della Terra. A Palermo Luciano Liggio, mafioso siciliano detto la Primula Rossa, uccide il procuratore capo di Palermo Pietro Scaglione. L’anno seguente, nel 1972, sempre a Palermo, il volo Alitalia 112, un Douglas DC-8 partito da Roma, si schianta sulla Montagna Longa alle 22:23, causando 115 morti.

Nel 1986 viene trasmesso l’ultimo episodio di Love Boat. Anastacia, nel 1999, pubblica I’m Outta Love, considerato uno dei più grandi brani dance pop di tutti i tempi. Nel 2000 avviene la congiunzione di tutti i pianeti “tradizionali” (Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Luna e Sole). A Catania, nel 2007, viene inaugurato il nuovo aeroporto intitolato a Vincenzo Bellini, che sarà aperto ai passeggeri l’8 maggio seguente.

Buon compleanno a:

Adele (cantante britannica), Serse Cosmi (allenatore di calcio italiano), Craig David (cantante inglese), Emanuele Giaccherini (calciatore italiano) ed Enzo Miccio (wedding planner e conduttore italiano).

Si festeggia oggi:

San Brittone di Treviri, Sant’Eutimio di Alessandria e San Garino di Toul.