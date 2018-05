ROMA – 43.800 ore di registrazione continua per una resistenza superiore alle schede di memoria del passato. Sono le Samsung PRO Endurance, progettate per i clienti che hanno bisogno di schede ad elevate prestazioni. Per esempio per chi ha telecamere di sorveglianza, da indossare o da auto (dashcam).

Sono disponibili da 32, 64 e 128 GB. Formati che aprono un arco di possibilità molto ampio. Ogni scheda offre una velocità di lettura fino a 100 MB/s, registrazione FHD e un supporto 4K tramite velocità di scrittura fino a 30 MB/s3.

Le schede di memoria PRO Endurance sono disponibili per l’acquisto da questo maggio, a un prezzo di vendita consigliato di 115,59 euro per il modello da 128 GB, 66,39 euro per il modello da 64 GB e 35,19 euro per il modello da 32 GB.