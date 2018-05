Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 7 maggio

ROMA – Il 7 maggio è il 127º giorno del calendario gregoriano. Mancano 238 giorni alla fine dell’anno.

7 maggio: accadde oggi

Il 7 maggio del 1824 per la prima volta viene eseguita la Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, alla Porta di Carinzia a Vienna. In questo giorno del 1898 il generale Bava-Beccaris ordina all’esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l’aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il Governo, oltre 300 secondo l’opposizione.

È il 1921 quando Coco Chanel sceglie tra 24 campioni la fragranza che diventerà nota come Chanel Nº 5. Nel 1934, nelle Filippine viene ripescata la perla di Laotze, del peso di kg 6,37; misura cm 14×24. Il 7 maggio 1946 viene fondata la Tokyo Telecommunications Engineering (in seguito ribattezzata Sony). Conta 20 dipendenti. Nel 1992 lo Space Shuttle Endeavour parte per la sua prima missione. Sei anni dopo, nel 1998, la Mercedes-Benz compra la Chrysler per 40 miliardi di dollari e forma la DaimlerChrysler, realizzando la più grande fusione industriale della storia.

Buon compleanno a…

Barbara D’Urso (presentatrice), Amy Heckerling (regista), Breckin Erin Meyer (attore).

Si festeggiano oggi:

Sant’Agostino di Nicomedia, martire, Sant’Agostino Roscelli, sacerdote e fondatore delle Suore dell’Immacolata Concezione, Sant’Antonio di Pecerska, eremita.