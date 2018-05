Reynolds e Brolin a Roma per presentare Deadpool 2

ROMA – Ryan Reynolds e Josh Brolin tra le vie della Capitale per presentare Deadpool 2.

Il Colosseo ha fatto da scenario al flashmob organizzato dalla Marvel Cosplay Italia. Tutti i fan del film, infatti, si sono presentati all’appuntamento vestiti come Deadpool, interpretato da Reynolds. Applausi e super poteri hanno accolto l’eroe con la maschera rossa e Cable, interpretato da Brolin.

Il secondo capitolo del film, dedicato al supereroe più politicamente scorretto della Marvel, vi aspetta al cinema dal 15 maggio, distribuito da 20th Century Fox.

Deadpool 2, la sinossi

Dopo essere sopravvissuto ad un attacco di bovini quasi fatale, Wade Wilson lotta per realizzare il suo sogno di diventare il barista più cool di Mayberry e allo stesso tempo imparare a gestire il suo perso senso del gusto.

Come se non bastasse, Wade, sotto le spoglie del supereroe(?) Deadpool, deve combattere ninja, yakuza e un branco di cani sessualmente aggressivi, mentre viaggia per il mondo per scoprire l’importanza della famiglia, dell’amicizia e del sapore – scoprendo un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi l’ambito tazza da caffè per il miglior amante del mondo.

Nel cast: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Brianna Hildebrand, T.J. Miller, Zazie Beetz, Jack Kesy, Morena Baccarin, Bill Skarsgård, Leslie Uggams, Terry Crews, Eddie Marsan, Julian Dennison, Lewis Tan e Karan Soni.