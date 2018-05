Il Ken Umano è il nuovo concorrente del Grande Fratello

ROMA – Sarà il Ken Umano a varcare la soglia della Casa più spiata d’Italia.

Barbara D’Urso ha annunciato ufficialmente a Domenica Live il nuovo concorrente del Grande Fratello, che prenderà il posto dello squalificato Baye Dame.

Si tratta di Rodrigo Alves, il 34enne brasiliano conosciuto nel mondo come il Ken Umano.

Il Ken Umano

Rodrigo ha speso mezzo milione di dollari per raggiungere quella che per lui rappresenta la perfezione.

E’ ricorso alla chirurgia plastica, sottoponendosi a 60 interventi chirurgici e oltre 100 procedure cosmetiche.

Liposuzione, addominoplastica, protesi ai pettorali, trapianto di capelli, sono solo alcuni dei ritocchi apportati al suo corpo.

Rodrigo si definisce asessuato. Come da lui stesso rivelato, non ama essere toccato e si ritiene troppo egoista per qualsiasi contatto sessuale.