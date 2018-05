ROMA – Una settimana di sconti sulle più importanti piattaforme di video on demand.

Al via da oggi fino al 13 maggio la prima edizione dei Digital Movie Days, evento dedicato alla scoperta della ricchezza dell’offerta digitale legale promosso da UNIVIDEO (Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online).

Digital Movie Days

Nella settimana dei Digital Movie Days i grandi successi cinematografici saranno disponibili ad un prezzo speciale: 1,99 euro per il noleggio e 5,99 euro per la vendita, sulle piattaforme aderenti l’iniziativa e per la visione su TV, PC, Tablet o Smartphone.

Tra i titoli offerti, anche pellicole uscite nei mesi scorsi al cinema, come Coco, IT e The Greatest Showman.

Le piattaforme che aderiscono all’iniziativa:

Chili

Google Play

iTunes

Microsoft Store

Premium Play

Infinity

Rakuten TV

Sky PrimaFila

TIMvision

Youtube