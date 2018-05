Show Dogs, cani in incognito per una “mission impossibile”

ROMA – Un gruppo di cani con l’unico obiettivo di salvare un cucciolo di panda strappato dall’amore di sua madre dalla sua vendita illegale. Una missione che solo i più impavidi possono affrontare e che è raccontata in Show Dogs – Entriamo in scena. La commedia distribuita da Eagle Pictures e al cinema dal 10 maggio.

Il cast

Nel cast 26 talent che prestano la voce ai piccoli protagonisti. Protagonisti Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara D’Urso e Marco Bocci. Con loro Giulio Berruti, Claudio Amendola, Ale e Franz, Michela Andreozzi, Benji e Fede, Rossella Brescia, Fabio Canino, Carlo Conti, Valeria Marini, Carolina Crescentini, Nino Frassica e Giacomo Ferrara. E ancora: Chiara Francini, Lino Guanciale, Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Massimo Lopez, Francesco Pannofino, Marco Masini, Rocío Muñoz Morales.

Una parata di star che ha devoluto ogni compenso a OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali. La cifra è stata poi sommata agli incassi ottenuti durante l’anteprima romana del film che si è tenuta ieri al cinema The Space per un totale di 25.000 euro. Ricavato che andrà a generare un fondo che verrà utilizzato dall’associazione per l’acquisto di cibo e materiali di utilità per i canili. Durante l’anteprima, oltre agli attori, presenti anche tanti cagnolini, alcuni dei quali – dopo aver sfilato sul red carpet – sono stati anche adottati.

Un film tutto da ridere

Show Dogs è creato così per una giusta causa. 92 minuti in cui si ride tanto. Tutto merito del protagonista declinato in versione napoletana – Giampaolo Morelli che ha raccontato il personaggio ai nostri microfoni – e anche di un super Malgioglio che regala un cagnolino di cui sarà difficile fare a meno. Da guardare con attenzione la sua entrata in scena canterina e i suoi consigli per diventare una star al rottweiler interpretato dall’ispettore Coliandro. Morelli, alla sua seconda esperienza come doppiatore dopo Rapunzel, ha accettato con piacere “la sfida” di interpretare un personaggio soltanto con l’ausilio della sua voce.



VOTO: ★★★★☆

SINOSSI

Max (Giampaolo Morelli), cane Rottweiler e il suo partner umano Frank, sono agenti dell’FBI e stanno investigando sul rapimento di un cucciolo di panda da parte di una banda di commercianti illegali di animali. Quando ricevono un indizio sulla vendita del cucciolo di panda a una prestigiosa mostra canina, Max si vedrà costretto a parteciparvi sotto copertura, per evitare la catastrofe. Grazie all’aiuto di Frank e ai consigli dello stiloso Papillon Felipe (Cristiano Malgioglio), Max ritroverà dentro di sé la sua vera anima da “Show Dog”, trasformandosi in un vero damerino, e imparando anche che fidarsi dell’aiuto degli altri può essere più gratificante di lavorare da solo.