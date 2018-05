Fedez e J-Ax, la loro estate “Italiana” nel video ufficiale

ROMA – Costumi da bagno per niente sobri, pasta, pizza e vecchi numeri di Cioè. È l’estate “Italiana” di Fedez e J-Ax nel video ufficiale del loro ultimo singolo. Il video, uscito puntuale alle 14 del 7 maggio come annunciato da Fedez sui social, è stato girato a Palm Springs sotto un sole cocente e un dinosauro gigante. Le atmosfere estive accompagnano i due rapper nel racconto di un’Italia contemporanea che non lascia molte speranze positive per il futuro. Come ci aspettava, Fedez e J-Ax hanno decisamente scelto uno stile stravagante per il video del loro ultimo singolo insieme. Stile che non può non farci pensare a quello di Pio e Amedeo da cui sicuramente avranno preso ispirazione.

Eccolo:



Il testo di Italiana

Brrrahhhhhh

Paese scontato, l’offerta divide

Perché qui ci sono più Lidl che leader

Silvio ritorna in versione Wi-Fi

La prima amnesia non si scorda mai

La gente che conta quest’anno va a Mykonos

A fare gli hippie fumando l’origano

Sarà l’allergia che ha giocato d’anticipo

Per questi occhi rossi non c’è antistaminico

E poi Donald Trump si allena con il RisiKo!

Se non è al Pentagono lo trovi al Poligono

E tu ti senti spaventata come minimo

Come quando Fausto Brizzi ti chiede il curriculum

Tenere alta la bandiera

Gli Azzurri sono in ritiro a Formentera

No, la donna è una sfiga vera

È solo un’altra storia

Italiana

L’estate che cerchi non è lontana

La gente per nulla lo sai si innamora

Se vieni dal mare ti stiamo aspettando

Con l’acqua alla gola

Ti racconteremo una storia italiana

Vedrai che il lavoro nemmeno ti sfiora

E anche se piove la musica suona

Abbiamo perso ma ci credevo

Come ai mondiali e alle elezioni

Prova costume per smaltire peso

Qui ci nutriamo solo di illusioni

E boom

Aspetteremo il missile di Kim Jong Un

Tenendoci informati tramite fake news

I balli sulle spiagge tenendoci in forma facendo maratone di serie tv

La moda in Italia

I libri di cucina ed il tanga, una cultura culinaria

Triangolo e bermuda sono la nuova repubblica

Facciamo la ceretta per l’opinione pubica

Toccheremo il cielo e taggheremo il fondo

Venuti male come le foto sul passaporto

Più che fuori dall’Europa siamo fuori dal mondo

E se sei bona c’hai lo sconto

Italiana

L’estate che cerchi non è lontana

La gente per nulla lo sai si innamora

Se vieni dal mare ti stiamo aspettando

Con l’acqua alla gola

Ti racconteremo una storia

Italiana

Vedrai che il lavoro nemmeno ti sfiora

E anche se piove la musica suona

È tutto un giro di incroci

Senti le voci

Che si mischiano al vento

Come fuori dal tempo

Tutto è cambiato ma certe cose rimangono identiche

Quindi tu falla semplice

E raccontami una storia nuova

E anche se piove la musica suona

E anche se piove la musica suona

Italiana

L’estate che cerchi non è lontana

La gente per nulla lo sai si innamora

Se vieni dal mare ti stiamo aspettando

Con l’acqua alla gola

Ti racconteremo una storia

Italiana