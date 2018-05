ROMA – Nel film su Harry e Meghan ci sarà anche una scena di sesso tra i due futuri sposi. Scena che, secondo i rumors riportati da Vanity Fair, starebbe creando non poche preoccupazioni alla famiglia reale. Harry & Meghan – A royal romance racconta la vita dei due ragazzi dal momento che si sono incontrati. Il primo sguardo, la prima cena, il viaggio in Botswana e ovviamente anche i momenti più privati. A portarli sullo schermo i due somigliantissimi Murray Fraser e Parisa Fitz-Henley che interpreteranno una storia scritta in sole due settimane che mischia reale e una buona dose di immaginazione. “Abbiamo cercato di essere il più veritieri possibile – ha detto la coautrice Scarlett Lacey -. Abbiamo usato la nostra immaginazione in alcuni punti ma c’era tanto disponibile dalle stesse parole di Meghan (nelle interviste, dal suo blog). Ci sono tante cose che sapevamo fossero vere”.

La scena che agita il palazzo



L’ufficio stampa della regina Elisabetta II avrebbe già visto il film – in onda su Lifetime domenica 13 maggio – e non sarebbe per niente contento di aver visto Harry e Meghan a letto, in atteggiamenti intimi. Non è dato sapere se, invece, la sovrana in persona abbia avuto una proiezione in anteprima. Unica cosa certa è che nell’ambiente non sia stato gradito il racconto di “quei momenti”. Harry e Meghan convoleranno a nozze il prossimo 19 maggio, a una settimana dalla messa in onda.

Al regista, Menhaj Huda, e alla produzione del film per la tv l’indiscrezione reale non sembra importare. “Lasciate che si preoccupino – ha detto la produttrice Meredith Finn -, le persone fanno sesso”.