Shawn Mendes e Haley Baldwin, prima uscita di coppia al Met Gala

ROMA – Come ogni anno, il Met Gala è occasione per ufficializzare storie d’amore nate nei mesi precedenti. Nella sfilata consueta di coppie, quest’anno ci hanno pensato Shawn Mendes e Haley Baldwin a catturare tutti i flash. Insieme, per la prima volta, come coppia.

Che ci fosse amore nell’aria lo si era capito già da un po’. Sia Mendes che la Baldwin erano stati, però, ben attenti dal confermare. Anzi, avevano anche, in qualche occasione, smentito ogni sentimento. Con molta probabilità, perché – dicono fonti vicine alla coppia sentite da ENews! – la loro storia è stata quasi come uno scherzo: da non prendere troppo seriamente. Nel corso delle settimane, però, le cose sono cambiate. È così che i due hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione. “Si stanno frequentando e passano tanto tempo insieme”, ha svelato l’insider.

Shawn e Haley sono usciti dallo stesso hotel per recarsi al Met Gala, in abiti creati dallo stilista Tommy Hilfiger. Il cantante ha indossato un completo viola. La modella figlia d’arte, invece, un meraviglioso abito color ghiaccio, arricchito da una coroncina di fiori.