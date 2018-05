“Buongiorno Italia”, online il video del nuovo singolo di JESTO

ROMA – È online il video del singolo del rapper JESTO “Buongiorno Italia” che anticipa l’uscita dell’album omonimo prevista per venerdì 11 maggio.



Nel video di “Buongiorno Italia”, Jesto racconta con ironia il nostro Paese, rappresentato come un televisore a tubo catodico dove scorrono le immagini goliardiche di un Jesto trasformista che diventa il protagonista di alcuni tra i programmi più famosi della nostra tv.

Con le parodie di questi programmi, da “Grande Fardello” ad “Alici”, Jesto vuole raccontare l’italiano medio nelle sue contraddizioni e abitudini, dando nuovi spunti di riflessione.

Instore Tour

Dall’11 maggio JESTO sarà impegnato con un Instore Tour in giro per l’Italia per promuovere il nuovo album “Buongiorno Italia”.

Ecco le date:

11/05 MILANO Mondadori, Via Marghera 28

12/05 FIRENZE Galleria del disco, P.za della Stazione

13/05 TORINO Mondadori, Via Monte della Pietà 2

14/05 ROMA Discoteca Laziale, Via Giolitti 263

15/05 BOLOGNA Mondadori, Via M. D’ Azeglio 34

16/05 NAPOLI Mondadori, Piazza Vanvitelli 10/a

Orario degli Instore: 15:30 (Roma alle 17:30)