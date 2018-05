Coma_Cose, con il nuovo singolo arriva anche l’Estate Tour

ROMA – Pioggia di novità per i Coma_Cose. Subito dopo l’annuncio del nuovo singolo, Nudo Integrale, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 22 maggio, la band milanese ha rivelato le date del suo Estate Tour.

Nuovi appuntamenti che accompagneranno Fausto Lama e California da maggio fino alla fine di agosto tra molti dei festival più importanti da nord a sud della penisola.

Lo spettacolo prevede la formula MCs + batterista già sperimentata durante le date invernali, dove la forza del groove sarà l’elemento chiave per farsi trasportare nel mood crepuscolare dei Coma_Cose.

Post Concerto, Anima Lattina e tutti i brani pubblicati finora saranno protagonisti sul palco tra elettronica, urban e cantautorato per far ballare e cantare il pubblico. Uno spettacolo eclettico che per alcune date speciali vedrà anche la presenza on stage del duo di produttori Mamakass.

Le date

Estate Tour nasce della collaborazione tra l’etichetta Asian Fake e Radar Concerti. Di seguito tutte le date del tour, che sono sempre in continuo aggiornamento sulla pagina ufficiale Facebook.

19 Maggio – A Tutta Birra – Prato

25 Maggio – Miami – Milano

26 Maggio – Spring Attitude – Roma

27 Maggio – La Gaîté Lyrique (open act Phoenix) – Parigi

5 Giugno – Biografilm Festival – Bologna

15 Giugno – Be Alternative Festival – Cosenza

20 Giugno – Lumen Festival – Vicenza

22 Giugno – Artico Festival – Bra (Cuneo)

29 Giugno – Pinewood Festival – L’Aquila

30 Giugno – Wow Festival – Como

7 Luglio – Tanta Robba Festival – Cremona

14 Luglio – Mengo Festival – Arezzo

19 Luglio – Musical Zoo Festival – Brescia

21 Luglio – Baciami Festival – Livorno

25 Luglio – Goa Boa Festival – Genova

28 Luglio – Sud Est Indipendente – San Cataldo (Lecce)

4 Agosto – Color Fest – Lamezia Terme (Catanzaro)

25 Agosto – Underwood Festival – Putignano (Bari)

30 Agosto – Home Festival – Treviso