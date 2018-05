Amici 17, nuove assegnazioni per il serale e cambi di sqaudra

ROMA – E’ tempo di assegnazioni ad Amici 17.

I ragazzi si stanno preparando ad affrontare il nuovo serale, ma gli animi sono inquieti.

Nella scorsa puntata, infatti, sono state ben 4 le eliminazioni (Valentina, Matteo, Zic e Luca), che hanno privato la squadra Bianca di ballerini.

Per questo motivo Bryan ha chiesto e ottenuto di lasciare la squadra Blu e competere con la collega Lauren dalla parte opposta.

Dopo il terremoto post-serale è il momento di tornare concentrati con le nuove assegnazioni.

Squadra Bianca

Biondo: La mia ex chiama (inedito), Quelli che ben pensano, Vento d’estate, La nuova stella di Broadway

Bryan: Wuthering Heights (Luca Tommassini), La Fine (Luca Tommassini), Take me to church (Luca Tommssini), Canned Heat (Luca Tommassini),

Irama: Un giorno in più (inedito), Che ne sai (inedito), Voglio solo te (inedito), Nera (inedito), Le tasche piene di sassi, We don’t talk anymore, Ti ho voluto bene veramente

Emma: Nothing compares 2 u, Photograph, Stay, Say something, Will you be there, Unconditionally

Squadra Blu

Einar: Non c’è (inedito), Futura, Il diario degli errori, Se tu non torni, Nessuno vuole essere Robin, Amore puro, Giudizi Universali

Lauren: Malo (Luca Tommassini), I love you (Luca Tommassini), Hey pachuco (Luca Tommassini), Applause (Luca Tommassini)

Carmen: Bella senz’anima, Nothing’s real but love, I know where I’ve been, Il cielo, Hallelujah, Quando nasce un amore, Amore disperato

Prova proibitiva ballo: una coreografia di Pole Dance