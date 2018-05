Marco Bocci in ospedale. A rischio la partecipazione alla prossima puntata di Amici?

ROMA – Marco Bocci in ospedale. L’attore e membro della commissione esterna di Amici è stato ricoverato nei giorni scorsi al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Una febbre altissima lo ha costretto a rimanere nella struttura per accertamenti che hanno riscontrato una meningocefalite da herpes, come ha riferito PerugiaToday. Per questo ha saltato la scorsa puntata del talent di Maria De Filippi. Al suo posto la pronta sostituzione da parte di Arisa.

Bocci, come testimonia lui stesso tramite il suo account Instagram, sta bene ma in dubbio potrebbe essere anche la prossima puntata di Amici. Per il momento, Marco ha fatto sapere di stare migliorando. “Allora ragazzi, tutto ok – dice nel video pubblicato -. Sto qui qualche giorno in ospedale per fare qualche controllo”. Bocci, assicura anche la moglie Laura Chiatti, “tornerà presto alla grande”.