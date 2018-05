Le ultime parole di Groot in Avengers: Infinity War vi faranno commuovere

ROMA – Avengers: Infinity War, oltre a raccogliere successi su successi, ha fatto nascere grandi discussioni tra i fan. Dopo quelle riguardanti le scelte di Star Lord e Thor, a far parlare è il piccolo Groot. In particolare le sue ultime parole nella pellicola.

Pericolo Spoiler!

Dopo la vittoria di Thanos, metà dell’universo viene polverizzato. Groot scompare insieme a tanti altri personaggi. Proprio per questo il finale di Avengers: Infinity War regala vari momenti struggenti e pieni di interrogativi. L’albero umanoide alieno muore per la seconda volta sotto gli occhi di Rocket. Prima di smettere di esistere, riesce a dire “I am Groot”. Parole che hanno un significato inaspettato. A rivelare la loro vera natura James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia. Groot dice “papà”, rivolgendosi verso Rocket Raccon. Resta da capire se avremo altre spiegazioni in Avengers 4, anche perché Rocket è rimasto solo visto che tutti gli altri Guardiani si sono polverizzati con Groot.