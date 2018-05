Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 9 maggio

ROMA – Il 9 maggio è il 129esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 236 giorni alla fine dell’anno.

9 maggio: accadde oggi

Nel 1502 Cristoforo Colombo lascia la Spagna per il suo quarto e ultimo viaggio nel Nuovo Mondo. In questo giorno del 1887 il Buffalo Bill’s Wild West Show debutta a Londra. Ancora un debutto teatrale ma questa volta a Roma e nel 1921. Viene rappresentato per la prima volta il dramma Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello.

Nel 1936 l’Italia si annette formalmente l’Etiopia dopo averne presa la capitale il 5 maggio, Vittorio Emanuele III viene proclamato Imperatore d’Etiopia. Nel 1945 fine de facto della seconda guerra mondiale in Europa: primo giorno dopo la sottoscrizione della resa tedesca; Hermann Göring viene catturato dall’esercito statunitense; la Norvegia arresta Vidkun Quisling. L’Unione Sovietica celebra il giorno della Vittoria. Oggi, ma nel 1946, Re Vittorio Emanuele III di Savoia abdica in favore di Umberto II.

Nel 1949 Ranieri III di Monaco diventa principe di Monaco. Il 9 maggio del 1960 la Food and Drug Administration approva la vendita della pillola anticoncezionale negli Stati Uniti. Nel 1978, oggi, due gravi lutti turbano l’Italia. A Roma viene ritrovato il cadavere di Aldo Moro. A Cinisi, invece, viene ritrovato il cadavere di Peppino Impastato. Nel 1994 Nelson Mandela diventa il primo Presidente nero del Sudafrica. Infine, il 9 maggio del 2012, Barack Obama si schiera a favore del matrimonio fra persone dello stesso sesso, diventando il primo Presidente degli Stati Uniti d’America a dirsi favorevole a questo tipo di unione.

Si festeggia:

Sant’Erma di Roma; San Geronzio di Cervia, vescovo; Sant’Isaia, profeta e martire.

Buon compleanno a:

Monica Sarnelli, Cantante; Fulvio Collovati, Calciatore; Claudio Lotito, Imprenditore; Billy Joel, Cantante.