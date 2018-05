Dua Lipa si esibirà alla finale di Champions League

ROMA – Sarà Dua Lipa a cantare alla cerimonia di apertura della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. La 22enne si esibirà il prossimo 26 maggio all’NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev, in Ucraina. “Sono davvero entusiasta di avere l’opportunità di fare qualcosa di diverso – ha detto Dua Lipa -, qualcosa fuori dagli schemi, qualcosa che immagino di non poter fare nei miei spettacoli”.

Dua Lipa, nata a Londra, è la più giovane cantante ad aver raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, nonché l’artista femminile più ascoltata del mondo su Spotify. L’artista suonerà le hit del suo ultimo album, disco di platino in 18 nazioni. La superstar mondiale ha venduto oltre 2,2 milioni di dischi e 17 milioni di singoli nel mondo.

La prima partita di calcio di Dua Lipa

L’esibizione è presentata da Pepsi. “È un’occasione che capita una sola volta nella vita – ha aggiunto Dua Lipa -. Non vedo l’ora di arrivare davanti ai tifosi e di partecipare a un evento così emozionante: sto preparando uno show indimenticabile!”. Per Dua Lipa sarà anche occasione per vedere – per la prima volta nella sua vita – una partita di calcio. “Mio padre e mio fratello tifano Arsenal, io non seguo molto il calcio – ha confessato l’artista -. Non sono mai stata ad una partita a parte quelle di educazione fisica”.

La finale di UEFA Champions League sarà trasmessa in oltre 220 paesi in tutto il mondo. La cerimonia di apertura dell’anno scorso a Cardiff aveva visto esibirsi i Black Eyed Peas.