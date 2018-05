[VIDEO] GF15, momenti di alto trash con il “catfight” tra Patrizia e Mariana

ROMA – Momenti di alto trash nella quarta puntata del Grande Fratello 15.

Primo tra tutti, l’atteso faccia a faccia tra Patrizia e Mariana.

La prima, una volta uscita dalla Casa, ha scoperto che ad averla nominata (e quindi ad aver decretato la sua uscita) è stata proprio la biondissima modella.

Contenzioso anche per Luigi Favoloso, con il quale Patrizia aveva iniziato ad approfondire “l’amicizia” prima della sua eliminazione.

Ma una volta fuori, Mariana si è avvicinata molto al concorrente…

Barbara D’Urso ha colto l’occasione per far incontrare le due ragazze.

Lo scontro è stato epico!