Online CHAIRAGGIONE, il video del singolo di Nitro feat. Salmo

ROMA – Esce oggi su Vevo il video di Chairaggione, il nuovo singolo estratto dall’album No comment (Sony Music) che ribadisce ancora una volta la sintonia di Nitro con Salmo. I due membri della Machete crew infatti, con ironia e tecnica, duettano su una produzione di tha Supreme.

Il disco ha esordito al primo posto in classifica FIMI, ed è stato certificato disco d’oro: è un album in cui i vari spunti di riflessione sulla società moderna arrivano anche grazie all’ironia. In particolar modo, in Chairaggione: le rime dei due rapper colpiscono il pubblico e la scena rap. Una raffica di versi taglienti concentrata in due minuti e mezzo.



Il video, diretto da Andrea Folino, è semplicemente uno di quelli impossibili da non guardare. Un non plus ultra di immagini allegoriche, in cui i due passano da vasche piene di sashimi di salmone, ad accarezzare bambole a forma di mosca, dall’impersonare tappeti a forma d’orso, allo stare su tetti di automobili incatenati dal nastro adesivo. Insomma, la rappresentazione dell’assurdo in perfetta linea con lo stile di Nitro e i temi che la sua scrittura affronta.

Chairaggione esce dopo i continui sold out del No comment – Spring tour e il successo di Nitro al Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma.