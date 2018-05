Juventus – Milan, la finalissima di Coppa Italia in diretta su Rai1

ROMA – Un poker di vittorie per scrivere ancora la storia.

La Juventus va a caccia del quarto trionfo di fila in Coppa Italia, sfidando il Milan questa sera alle 21 su Rai1 all’Olimpico di Roma nella finale della competizione.

I rossoneri, dal canto loro, arrivano alla sfida con una notevole carica agonistica, consci di giocarsi un’occasione importante per mettersi nuovamente in mostra ad alti livelli e per rimpinguare una bacheca che langue da troppi anni, eccezion fatta per la Supercoppa Italiana conquistata un anno fa proprio ai danni della Juventus.

Allegri non ha alcuna intenzione di mollare la presa e confida di dare un altro dispiacere al suo vecchio club, dopo averlo già sconfitto nella finale di Coppa Italia 2016 grazie ad un gol di Alvaro Morata nei supplementari.