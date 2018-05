Trinity, l’autrice best seller Audrey Carlan torna con la nuova serie erotica

ROMA – Audrey Carlan, autrice della serie bestseller Calendar girl, ai vertici delle classifiche italiane, torna in libreria con il primo capitolo di Trinity, l’appassionante e attesissima serie erotica composta da cinque romanzi. Uno al mese. Da maggio a agosto. Ecco il calendario delle uscite: Trinity. Body: 4/05; Trinity. Mind: 31/05; Trinity. Soul 25/06; Trinity. Life: 26/07; Trinity. Fate: 20/08.

La trama

Gli uomini rovinano le donne. Specialmente gli uomini come Chase Davis: bello, intelligente, ricco e potente. Non ho mai avuto speranze di sfuggirgli. Non volevo desiderarlo. Non volevo avere bisogno di lui. Non volevo innamorarmi. Ma lui non avrebbe mai accettato un no come risposta e io gli ho permesso di consumarmi. Un po’ alla volta, con i suoi modi arroganti, presuntuosi, e con quella sua ossessione per il controllo.

Quando è entrato nella mia vita mi ero appena ripresa da una relazione sbagliata che mi aveva distrutta. Per questo mi sono decisa a dargli fiducia, per non chiudermi in me stessa. Ma nel momento esatto in cui l’ho lasciato entrare, mi ha circondata con una luce così brillante da accecarmi. Così che non vedessi la verità: gli uomini non rovinano le donne. Le divorano.

384 pagine

eBook 2,99€

copertina rigida 9,90€

Audrey Carlan è un’autrice di bestseller internazionali, al primo posto nella classifica del «New York Times». Le sue storie ricche di oscurità e passione, tra cui la serie Calendar girl, sono state tradotte in 30 Paesi e hanno venduto oltre 4 milioni di copie.

Vive in California con i suoi due figli e l’amore della sua vita. Quando non scrive, insegna yoga, degusta vini o è impegnata a leggere. La nuova attesissima serie Trinity arriva in Italia con i cinque capitoli pubblicati dalla Newton Compton.

Per saperne di più: audreycarlan.com e https://www.newtoncompton.com/autore/audrey-carlan.