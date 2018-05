Il matrimonio di Harry e Meghan in diretta su Canale 5

ROMA – Il matrimonio dell’anno è sempre più vicino. Tra 10 giorni, il 19 maggio, Harry e Meghan convoleranno a nozze. La loro unione sarà mandata in onda in mondovisione. Italia compresa. A seguirla Canale 5.

Le nozze su Canale 5

La cerimonia sarà celebrata nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor alle 12. In Italia saranno le 13.

A partire dalle ore 12:30, il Tg5 e Verissimo si collegheranno con il matrimonio reale evento per seguire l’arrivo degli, ospiti, della famiglia e degli sposi. Poi il racconto del sì. La diretta, comunque, andrà avanti fino alle ore 14:45.

Il film su Harry e Meghan in tv la sera prima

Per l’occasione, sempre su Canale 5, andrà in onda Harry & Meghan: A royal romance, il film sui futuri sposi di Lifetime, diretto da Menhaj Huda. L’appuntamento è a venerdì 18 maggio in prima serata.

La rete ammiraglia di Mediaset manderà in onda il film documentario Diana, nostra madre: la sua vita e la sua eredità. Alle 8:45 del 19 maggio.

Insomma, è partito il countdown per un matrimonio tutto da seguire comodamente seduti sul divano!