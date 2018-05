Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 10 maggio

ROMA – Il 10 maggio è il 130º giorno del calendario gregoriano, mancano 235 giorni alla fine dell’anno.

10 maggio: i fatti del giorno

Il 10 maggio 1872 Victoria Woodhull diventa la prima donna candidata alla Presidenza degli Stati Uniti. In questo giorno del 1908 viene celebrata per la prima volta la Festa della mamma. È il 1933 quando in Germania, i nazisti inscenano un vasto incendio di libri in pubblico.

Il 10 maggio del 1963 su segnalazione del componente dei Beatles George Harrison, la Decca stipula un contratto con il gruppo rock dei Rolling Stones. Quattro anni dopo, nel 1967, con l’accusa di uso di stupefacenti vengono arrestati Keith Richards, Brian Jones e Mick Jagger dei Rolling Stones. In questo giorno del 1980 inizia in Giappone la commercializzazione del fortunatissimo videogioco Pac-Man. Nel 1994 Nelson Mandela viene eletto Presidente del Sudafrica.

Buon compleanno a…

Bono Vox e Bob Sinclair.

Si festeggiano oggi…

Santi Alfio, Cirino e Filadelfo, martiri, Sant’Amalario Fortunato, vescovo di Treviri, San Calepodio, martire.