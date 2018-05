Parte la quinta stagione di 16 anni e incinta Italia su MTV

ROMA – Questa sera parte la quinta stagione di 16 anni e incinta Italia, in onda dalle 22.00 su MTV (canale 133 di SKY)

Il docu-reality esplora il tema delicato della maternità attraverso gli occhi di adolescenti che si trovano ad affrontare tutti i cambiamenti, dai più piccoli ai più grandi, che questa comporta.

Nella nuova stagione, quattro ragazze italiane fra i 14 e i 19 anni raccontano, quindi, le gioie, i pregiudizi, i cambiamenti e le difficoltà del diventare giovani madri.

Ecco le protagoniste della nuova stagione:

Sharon ha 17 anni, vive a Busto Arsizio (VA) con Andrea e insieme sono i genitori del piccolo Brandon. Sharon è figlia di genitori separati, ma sin da piccola non ha mai avuto rapporto con la madre.

La ragazza, infatti, è cresciuta solo con suo padre Giacomo e suo fratello Mailon, che sono da sempre i suoi punti di riferimento. Quando Sharon e Andrea si incontrano non scatta subito il colpo di fulmine: Andrea trova che Sharon stia troppo sulle sue, mentre Sharon è presa da un altro ragazzo. Con il tempo, però i due si conoscono meglio e nasce una reciproca simpatia che li porta al primo appuntamento.

Andrea ha 25 anni e lavora come autista. A marzo dello scorso anno Sharon ha scoperto di aspettare un bambino: l’idea di diventare genitori ha unito ancora di più Sharon e Andrea, che hanno preso casa insieme e ne sono contentissimi.

Il sogno dei due ragazzi, infatti, è sempre stato quello di avere una famiglia insieme. Subito dopo essere rimasta incinta Sharon ha preso una decisione importante, lasciare suo padre e Mailon per andare a vivere con Andrea. È la scelta giusta, ma vivere una gravidanza senza una figura femminile accanto è anche una sfida molto difficile.

Con l’avvicinarsi dell’arrivo di Brandon, Sharon deve affrontare le sue insicurezze più profonde, per colmare finalmente il grande vuoto che l’assenza della mamma le ha lasciato.

Per Sharon, Brandon è l’occasione per fare pace con la parola “mamma”, che ha avuto sin qui per lei un significato negativo.

Chiara ha 14 anni, vive a Catania e insieme a Samson sono i genitori della piccola Madison.

Samson è un ragazzo nigeriano di 20 anni arrivato in Italia più di un anno fa e che ha vissuto per un periodo in un centro di accoglienza a Catania; al momento è occupato con un lavoro stagionale, ma è determinato a cercare un lavoro che gli piaccia di più e – soprattutto – più stabile, che gli permetta di garantire un futuro sereno a Chiara e alla loro bambina.

Dopo la scoperta della gravidanza, si è trasferito a casa dei genitori di Chiara. Samson fin da subito ha stabilito un bel rapporto soprattutto con la mamma di Chiara, mentre guadagnarsi la fiducia del padre Giovanni, che ha accettato con qualche difficoltà la notizia della gravidanza, non è stato altrettanto facile.

Alessandra ha 17 anni, vive a Nardò (LE) e insieme a Gabriele sono i genitori del piccolo Diego.

Lei e Gabriele sono fidanzati da un anno e mezzo ma si conoscono da sempre perché sono cresciuti nello stesso paese.

Gabriele ha 22 anni e lavora in pizzeria come pony, mentre Alessandra frequenta una scuola privata di estetica e sogna un giorno di aprire un centro tutto suo. Dal sesto mese di gravidanza Alessandra ha deciso di sospendere temporaneamente la scuola di estetica, ma dopo la nascita di Diego è decisa a tornare per prendersi il diploma. Un anno fa i due ragazzi si sono trasferiti a Nardò a casa delle sorelle della zia di lei.

Con loro vivono anche Zac e Wendy, i due bassotti di Alessandra, che lei tratta come fossero i suoi figli. Alessandra e Gabriele ci stanno mettendo il massimo dell’impegno per trasformarla nella casa dei loro sogni, ma il lavoro da fare è ancora tanto e Alessandra vorrebbe che per l’arrivo di Diego fosse tutto perfetto. Per lei, che è una ragazza cocciuta, ostinata e un po’ “rompiscatole”, non è semplice fare i conti con gli imprevisti continui della gravidanza. Ma con l’aiuto di Gabriele e il supporto costante di sua madre Jessica è sicura di farcela a superare ogni difficoltà.

Erika ha 19 anni, vive a Catania e aspetta da Giovanni una bambina che chiameranno Chloe.

Erika e Giovanni stanno insieme da due anni. Lei sta frequentando un istituto che la porterà ad avere un attestato per aprire un centro estetico, mentre Giovanni ha da poco trovato un nuovo lavoro presso una ditta che si occupa di bevande. Sono gelosissimi l’uno dell’altra e ai due capita spesso di litigare per motivi futili.

Nove mesi fa i ragazzi sono rimasti sconvolti davanti al test di gravidanza positivo. Nessuno si aspettava questa gravidanza, in particolare la mamma di Erika che all’inizio non ha reagito alla notizia in modo positivo, anche perché la giovane ha deciso di trasferirsi a casa dei genitori di Giovanni per vivere con lui la gravidanza. Anche se i due ragazzi hanno fatto le loro scelte e la madre di Erika ormai le ha accettate, Erika ha sempre meno occasioni di vedere sua madre che le manca moltissimo.

Erika non ha paura di diventare mamma, ha un carattere molto forte e non vede l’ora di imparare a fare il genitore. Ha visto Giovanni spaventato, ma sempre più consapevole del suo ruolo.

Appena i ragazzi si saranno organizzati vogliono prendere una casa tutta per loro e poi sposarsi appena la bambina riuscirà a portare le fedi all’altare. Giovanni vorrebbe mantenere da solo la famiglia, ma Erika non vuole rinunciare al suo sogno di lavorare.

Programmazione speciale per la Festa della Mamma

Domenica 13 maggio, MTV celebrerà la Festa della Mamma con una programmazione speciale! Si parte subito alla mattina con una selezione delle storie più amate delle passate edizioni del programma.

Alle 14.00 si prosegue invece con gli episodi dello show “Mamma che Riccanza!”, il docu-reality dedicato alle vite di 4 ricche e glamour mamme italiane, spin-off dello show di grande successo del brand, “#Riccanza”, seguiti da un nuovo episodio di “Teen Mom OG”, la docu-serie che racconta le storie delle “original girls” di Teen Mom: Amber, Catelynn, Farrah e Maci.

Dalle 16.30 il pubblico di MTV potrà rivedere gli episodi che raccontano la storia di Saida, una delle protagoniste della scorsa stagione di “16 Anni e Incinta Italia” e, a seguire, il Best Of della quarta edizione dello show.

Alle 19.00, invece, andrà in onda in prima visione la puntata speciale “16 Anni e Incinta Italia – Un anno dopo” che racconterà com’è cambiata la vita di alcune delle ragazze protagoniste della scorsa stagione un anno dopo la nascita del loro primo figlio, alle prese con la loro nuova vita quotidiana.

Infine, per chi se la fosse persa alle 19.50 sarà possibile rivedere la prima puntata della nuova stagione di “16 Anni e Incinta Italia”, in onda in prima tv giovedì 10 maggio.

La quinta stagione di 16 Anni e Incinta Italia si concluderà il 7 giugno con il Best Of che raccoglierà i momenti più emozionanti di questa edizione.

