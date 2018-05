NEO GEO Mini, la mitica console SNK torna in versione portatile

ROMA – SNK ha annunciato ufficialmente NEO GEO mini, la riedizione portatile della popolare console anni 90.

Con un display da 3,5 pollici, il dispositivo consentirà di giocare ovunque, senza necessità di collegarsi a un televisore o monitor, adattandosi al palmo di una mano.

La console includerà 40 titoli originali del sistema NEO GEO originale.

Il NEO GEO mini sarà disponibile in due diversi modelli: uno per il mercato asiatico e l’altro per i mercati esteri.

Con il suo design in nero, bianco e rosso, la versione giapponese del mini riprodurrà fedelmente il cabinet arcade originale.

La versione estera avrà un design semplice e moderno in nero, bianco e blu.