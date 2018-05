Accadde oggi…aneddoti e curiosità sull’11 maggio

ROMA – L’11 maggio è il 131º giorno del calendario gregoriano. Mancano 234 giorni alla fine dell’anno.

11 maggio: accadde oggi

Nel 1912 viene pubblicato il Manifesto tecnico della letteratura futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del Futurismo. Quattro anni dopo, invece, nel 1916, viene pubblicato l’articolo Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie di Albert Einstein che sancisce l’inizio della relatività generale.

Nel 1948 Luigi Einaudi viene eletto secondo Presidente della Repubblica italiana con 518 voti su 872; il giorno dopo presta giuramento. Esattamente un anno dopo, nel 1949, il Siam cambia il suo nome in Thailandia. Nello stesso giorno del 1955, Giovanni Gronchi presta giuramento come terzo Presidente della Repubblica Italiana; era stato eletto il 29 aprile con 658 voti su 833. Nel 1962 è Antonio Segni a prestare giuramento come quarto Presidente della Repubblica Italiana; era stato eletto il 6 maggio con 443 voti su 854.

Bob Marley muore di cancro nel 1981 all’età di 36 anni presso il Cedar of Lebanon Hospital di Miami. Nel 1987 a Baltimora (Maryland) viene eseguito il primo trapianto cuore-polmoni. Nel 1995, a New York, più di 170 nazioni decidono di estendere indefinitamente e senza condizioni il Trattato di non proliferazione nucleare. Due anni dopo, nel 1997, Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov.

Buon compleanno a:

Laetitia Casta (modella e attrice francese), Alessandro Cattelan (conduttore italiano), Valentino (stilista italiano) e Cory Monteith (attore statunitense).

Si festeggia oggi:

Sant’Evellio, San Nepoziano, i Santi Anastasio e Teopista e San Gengolfo di Borgogna.