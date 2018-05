Grey’s Anatomy, April in bilico tra la vita e la morte

ROMA – È morta o non è morta? Si sono svegliati con questo pensiero stamattina i fan di April di Grey’s Anatomy. Il suo destino si è compiuto sulle note di Chasing Cars degli Snow Patrol. Chi segue il medical drama dall’inizio sa bene che quel brano è la colonna sonora delle morti di quasi tutti i personaggi.

Pericolo Spoiler!

Già dal promo, Shonda Rhimes ci ha fatto credere che per April fosse la fine definitiva. In bilico tra la vita e la morte ma più tendente verso la seconda. Se non volete spoiler è meglio che vi fermiate qui!

In realtà, quei pochi secondi erano solo un diversivo. Un modo per catturare l’attenzione.

La dottoressa Kepner sta bene. È viva e vegeta. Dopo un intero episodio di sofferenza, è riuscita a tornare in vita. Il suo addio, quindi, non avverrà in una bara. Ma facciamo un piccolo passo indietro.

A inizio episodio, April è in macchina con il suo ex Matthew. Le teorie su una possibile riappacificazione si sono rivelate veritiere. Il destino beffardo, però, forse non li vuole insieme – almeno ci fa credere questo – e così che rimangono coinvolti in un incidente. Il caso vuole che Matthew venga subito soccorso. Di April nessuna traccia. Solo in ospedale il primo riesce a comunicare che la sua ex (ormai non più ex) era nell’auto con lui. A cercarla va Owen che la riporta al Grey Sloan il prima possibile.

Inizia una lotta contro il tempo. Tutti i medici sono preoccupati. Forse poco convinti, questa volta, di riuscire a fare l’impossibile. Jackson è distrutto, come già abbiamo visto nel famoso promo. In quei momenti arriva persino a pregare Dio che la madre di sua figlia si risvegli.

La sua improvvisa e sincera fede, evidentemente, porta i suoi frutti perché è quello che succede. April si risveglia dopo un breve coma.

Fan in rivolta

I fan dello show, però, avrebbero preferito vederla morire. Perché? La ritrovata intesa con Matthew non è andata giù proprio a nessuno. Quelli che speravano in un ritorno dei Japril – Jackson + April – sono, infatti, rimasti profondamente delusi. April torna al punto di partenza, dall’uomo che ha lasciato sull’altare proprio per Jackson. Per sapere come lascerà l’ospedale dovremo aspettare l’ultimo episodio durante il quale assisteremo al lieto fine con Matthew. Sui social rimane un unico grido: “Avrei preferito che morisse”.

Nel prossimo episodio, ci sarà il tanto atteso matrimonio di Alex e Jo, non senza imprevisti. Sarà anche l’addio di Arizona che si trasferirà a New York per amore di Sofia. La bimba si riunirà con l’altra sua mamma.