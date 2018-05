ROMA – Bisognerà aspettare il sesto Serale di Amici per scoprire come si concluderà la sfida Emma vs Carmen.

Fortemente voluto da Rudy Zerbi, il duello canoro ha infiammato la scorsa puntata, lasciando in sospeso il risultato.

La commissione di ballo, infatti, ha voluto prendersi del tempo per raggiungere una decisione.

E mentre i fan delle due cantanti inondano di post i social, anche alcuni personaggi famosi sono entrati nel vivo della sfida, esprimendo il loro giudizio sull’esito finale.

Ecco quello che ne pensano.

Federica Pellegrini: “Io tifo Carmen”

Mario Balotelli: “Tifo per Emma”

Alessia Marcuzzi: “Emma è la mia scelta”

Salvatore Esposito: “Ttifo soprattutto per Carmen”

Pio e Amedeo: “Io scelgo Emma”, “E io invece scelgo Carmen”

Ciro Immobile: “Tifo per Emma”

Giorgio Panariello: “Do il mio voto a Carmen”



Antonino Cannavacciuolo: “Carmen”

Linus: “Scelgo Carmen”