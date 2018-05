Eurovision 2018, il 12 maggio il gran finale. La scaletta

ROMA – Poche ore dividono artisti e pubblico dalla finale dell’Eurovision Song Contest all’Altice Arena di Lisbona.

Gli italiani incrociano le dita per Ermal Meta e Fabrizio Moro con la loro Non Mi Avete Fatto Niente. Per l’esibizione dei vincitori del Festival di Sanremo però bisognerà aspettare fino alla fine dello show. I #MetaMoro saranno gli ultimi artisti a salire sul palco della gara canora.

La scaletta del gran finale dell’Eurovision Song Contest 2018

Ucraina: Melovin con “Under the ladder”

Spagna: Amaia y Alfred con “Tu Canción”

Slovenia: Lea Sirk con “Hvala, ne!”

Lituania: Ieva Zasimauskaitė con “When We’re Old”

Austria: Cesár Sampson con “Nobody But You”

Estonia: Elina Nechayeva con “La Forza”

Norvegia: Alexander Rybak con “That’s how you write a song”

Portogallo: Cláudia Pascoal con “O Jardim”

Regno Unito: SuRie con “Storm”

Serbia: Sanja Ilic & Balkanika con “Nova Deca”

Germania: Michael Schulte con “You Let Me Walk Alone”

Albania: Eugent Bushpepa con “Mall”

Francia: Madame Monsieur con “Mercy”

Repubblica Ceca: Mikolas Josef con “Lie To Me“

Danimarca: Rasmussen con “Higher ground”

Australia: Jessica Mauboy con “We got love”

Finlandia: Saara Aalto con “Monsters”

Bulgaria: EQUINOX con “Bones”

Moldavia: DoReDos con “Lucky Day”

Svezia: Benjamin Ingrosso con “Dance you off”

Ungheria: AWS con “Vyszlàt nyar”

Israele: Netta con “TOY”

Paesi Bassi: Waylon con “Outlaw in ‘em”

Irlanda: Ryan O’Shaughnessy con “Together”

Cipro: Eleni Foureira con “Fuego”

Italia: Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non Mi Avete Fatto Niente”