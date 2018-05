ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani.

Ecco i quattro film al cinema: ‘Tonno Spiaggiato’, ‘LORO 2’, ‘Show Dogs – Entriamo in scena’ e ‘Benvenuto in Germania’.

Tonno Spiaggiato



Sinossi: Tonno Spiaggiato racconta la storia di Francesco, un ragazzo che fa di tutto per riconquistare la fidanzata, che lo ha lasciato. Dopo numerosi e maldestri tentativi, miseramente falliti, finalmente al funerale della nonna di lei, Francesco riesce a recuperare un contatto con la sua ex.

Ecco! Per far rivivere l’amore potrebbe bastare…un funerale. Nella mente di Francesco prende così forma un insano quanto geniale progetto: uccidere un membro della famiglia di Francesca.

La scelta cade sulla vulcanica e bizzarra zia Nanna. Nei panni di un improbabile Padre Gesù, Francesco entrerà nella casa e nel cuore dell’irresistibile vecchietta, finendo per mettere in dubbio il suo rocambolesco intento criminale.

Scheda tecnica: ‘Tonno Spiaggiato‘ regia di Matteo Martinez; cast artistico: Frank Matano, Marika Costabile, Lucia Guzzardi, Niccolò Senni e Fabrizio Nevola; genere: commedia; distribuzione: Vision Distribution; durata: 90 minuti.

LORO 2



Sinossi: “Loro, è un racconto di finzione, in costume, che narra di fatti verosimili o inventati, in Italia, tra il 2006 e il 2010 – ha dichiarato Sorrentino- Attraverso una composita costellazione di personaggi, la pellicola ambisce a tratteggiare, per squarci o intuizioni, un momento storico definitivamente chiuso che, in una visione molto sintetica delle cose, potrebbe definirsi amorale, decadente, ma straordinariamente vitale“.

“Il film ambisce altresì a raccontare alcuni italiani, nuovi e antichi al contempo- ha continuato il regista- Anime di un purgatorio immaginario e moderno che stabiliscono, sulla base di spinte eterogenee quali ambizione, ammirazione, innamoramento, interesse e tornaconto personale, di provare a ruotare intorno a una sorta di paradiso in carne e ossa: un uomo di nome Silvio Berlusconi”.

Scheda tecnica: ‘LORO 2‘ regia di Paolo Sorrentino; cast artistico: Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio, Roberto De Francesco, Dario Cantarelli, Anna Bonaiuto, Giovanni Esposito, Ugo Pagliai, Ricky Memphis, Lorenzo Gioielli, Alice Pagani, Caroline Tillette, Elena Cotta, Iaia Forte, Duccio Camerini, Yann Gael, Mattia Sbragia, Max Tortora, Milvia Marigliano, con l’amichevole partecipazione di Michela Cescon e con Roberto Herlitzka; genere: biografico; distribuzione: Universal Pictures Italy; durata: 100 minuti.

Show Dogs – Entriamo in scena



Sinossi: Max (Giampaolo Morelli), cane Rottweiler e il suo partner umano Frank, sono agenti dell’FBI e stanno investigando sul rapimento di un cucciolo di panda da parte di una banda di commercianti illegali di animali.

Quando ricevono un indizio sulla vendita del cucciolo di panda a una prestigiosa mostra canina, Max si vedrà costretto a parteciparvi sotto copertura, per evitare la catastrofe. Grazie all’aiuto di Frank e ai consigli dello stiloso Papillon Felipe (Cristiano Malgioglio), Max ritroverà dentro di sé la sua vera anima da “Show Dog”, trasformandosi in un vero damerino, e imparando anche che fidarsi dell’aiuto degli altri può essere più gratificante di lavorare da solo.

Scheda tecnica: ‘Show Dogs – Entriamo in scena‘ regia di Raja Gosnell; cast artistico: Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara D’Urso e Marco Bocci. Con loro Giulio Berruti, Claudio Amendola, Ale e Franz, Michela Andreozzi, Benji e Fede, Rossella Brescia, Fabio Canino, Carlo Conti, Valeria Marini, Carolina Crescentini, Nino Frassica e Giacomo Ferrara. E ancora: Chiara Francini, Lino Guanciale, Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Massimo Lopez, Francesco Pannofino, Marco Masini e Rocío Muñoz Morales; genere: avventura; distribuzione: Eagle Pictures; durata: 92 minuti.

Benvenuto in Germania



Sinossi: Angelika, una professoressa da poco in pensione, decide, contro il parere dello scettico marito Richard, di ospitare a casa un rifugiato. Così il giovane nigeriano Diallo si trasferisce nella famiglia Hartmanns. Da qui nascono una serie di vicende, complicazioni e momenti esilaranti: il trambusto non solo stravolge la vita dei due, ma anche quella dei figli Philip e Sophie, ormai adulti.

La sopravvivenza del loro matrimonio e le possibilità di integrazione di Diallo sono messe a dura prova. Nonostante il caos, resta la speranza che la famiglia ritroverà la sua stabilità, tranquillità e pace come il resto della Germania.

Scheda tecnica: ‘Benvenuto in Germania‘ regia di Simon Verhoeven; cast artistico: Senta Berger, Heiner Lauterbach, Florian David Fitz, Elyas M’Barek, Palina Rojinski, Eric Kabongo, Uwe Ochsenknecht e Ulrike Kriener; genere: commedia; distribuzione: Cineama; durata: 116 minuti.