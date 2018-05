Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 12 maggio

ROMA – Il 12 maggio è il 132esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 233 giorni alla fine dell’anno.

12 maggio: accadde oggi

Nel 1820 nasce a Firenze Florence Nightingale infermiera, epidemiologa britannica, fondatrice dell’Infermieristica moderna o Nursing. In questo giorno del 1832, al teatro della Cannobiana di Milano, prima rappresentazione de “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti.

Nel 1948 Luigi Einaudi presta il giuramento come secondo Presidente della Repubblica Italiana; era stato eletto il giorno precedente con 518 voti su 872. Nel 1967 alla Queen Elizabeth Hall, Inghilterra, i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico.

Il 12 maggio del 1974, in Italia, nel referendum per l’abrogazione della legge sul divorzio vincono i NO con il 59,3% (l’affluenza sfiora l’88%): la legge Fortuna-Baslini resta in vigore. Siamo nel 1977 quando, a Roma, durante la manifestazione organizzata dai radicali per l’anniversario del referendum sul divorzio, scoppiano tafferugli con le forze dell’ordine.

Durante una carica, viene colpita mortalmente Giorgiana Masi, 19 anni: il Ministro degli Interni Francesco Cossiga negherà che gli agenti abbiano usato armi, ma foto sulla stampa mostrano agenti in borghese che sparano ad altezza d’uomo. In questo giorno del 1995, siamo a Cardano al Campo, all’età di 47 anni muore per arresto cardiocircolatorio la cantante italiana Mia Martini.

Si festeggia:

Santi Nereo e Achilleo, martiri; San Pancrazio, martire; Sant’Epifanio di Salamina, vescovo; Santa Rictrude di Marchiennes, badessa.

Buon compleanno a:

Evaristo Beccalossi, Calciatore; Zdenek Zeman, Allenatore; Burt Bacharach, Compositore.