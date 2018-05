Festa della Mamma, idee last minute per un regalo perfetto

ROMA – Con la Festa della Mamma in arrivo, tutti stiamo pensando quali siano i migliori regali per stupirla.

Ci sono quelli classici e convenzionali, che non deludono mai, come fiori, cioccolatini o gioielli e buoni regalo per una day spa.

Tuttavia, alcune persone vogliono trovare qualcosa di più originale, per lasciare la propria mamma a bocca aperta.

Ma a volte il regalo perfetto non deve per forza venire dal portafoglio…

Qui di seguito, una raccolta di idee per i regali che le madri realmente vorrebbero.

COLAZIONE A LETTO



Cosa c’è di meglio che sorprendere la nostra mamma svegliandoci prima la domenica mattina e facendole trovare una colazione preparata con le nostre manine?

E magari potremo portargliela anche a letto.

SCRIVILE UNA LETTERA



A volte non riusciamo a esprimere a parole quello che proviamo per la nostra mamma.

Eppure sarebbero tante le cose da dire.

Per una volta lasciarci andare non guasta.

E ancora meglio, preferendo penna e carta agli SMS.

ALBUM FOTOGRAFICO

Oggi siamo abituati a tenere da parte le foto su cellulari e computer.

Ma niente è più bello che vivere i ricordi attraverso un album.

Stampate le foto che vi ritraggono insieme e fate una composizione con le vostre mani.

Per concludere, sfogliate insieme le pagine dei vostri ricordi.

BAGNO CALDO



Un semplice bagno può diventare un regalo perfetto per la Festa della Mamma con piccoli accorgimenti.

Per rendere il tutto più “coccoloso” fatele trovare la vasca piena d’acqua calda, candele profumate, oli essenziali, luci soffuse, musica rilassante, schiuma, e magari anche qualche petalo sull’acqua.

UN PACCHETTO DI COUPON CON IL TUO TEMPO



Tra impegni, scuola, lavoro, amici, fidanzati, sport, spesso non riusciamo a dedicare abbastanza tempo alle nostre mamme.

Allora diamogli il nostro tempo!

Pennarelli, fantasia et voilà! 5, 10, 15 o più coupon validi per passare il tempo con lei (e fare le commissioni al suo posto, se richiesto).