Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 14 maggio

ROMA – Il 14 maggio è il 134º giorno del calendario gregoriano. Mancano 231 giorni alla fine dell’anno.

14 maggio: i fatti del giorno

Il 14 maggio del 1870 viene giocata la prima partita di rugby in Nuova Zelanda, a Nelson, tra il Nelson College e il Nelson Rugby Football Club. In questo giorno del 1926, il dirigibile Norge completa la trasvolata transartica, giungendo a Teller, in Alaska. Nel 1939 all’età di 5 anni, Lina Medina diventa la più giovane madre della storia medica.

È il 1961 quando il bus dei Freedom Riders viene incendiato vicino ad Anniston (Alabama) e i dimostranti per i diritti civili vengono picchiati dalla folla inferocita.Il 14 maggio del 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Nel 1987 Johnny Chan, vincendo le World Series of Poker, è campione del mondo di poker, si ripeterà anche l’anno successivo. In questo giorno del 1995 Tenzin Gyatso, il quattordicesimo Dalai Lama, proclama Gedhun Choekyi Nyima (6 anni), come l’undicesima reincarnazione del Panchen Lama.

Buon compleanno a…

Valeria Marini (showgirl), Cate Blanchette (attrice), George Lucas (regista).

Si festeggiano oggi…

San Mattia apostolo, Sant’Abruncolo di Langres, vescovo, Sant’Ampelio eremita.