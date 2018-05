Juventus campione d’Italia per la settima volta di fila

ROMA – Con una giornata di anticipo, la Juventus si laurea Campione d’Italia. La squadra di Allegri, grazie al pareggio a reti inviolate contro la Roma, porta a casa il suo settimo scudetto di fila. Il più sofferto. L’ultimo di Gigi Buffon e forse anche dell’allenatore toscano, il cui futuro è ancora incerto. Intanto, la Vecchia Signora festeggia i quattro punti che hanno permesso di staccare il Napoli, rimasto al secondo posto, e dà una risposta concreta alle critiche arrivate negli ultimi mesi. “Dobbiamo ringraziare i nostri avversari – ha detto Chiellini ai microfoni di Sky -. Prima il bel gioco, poi il Var, poi gli arbitri, poi i fuochi d’artificio. Sono loro che ci hanno dato la più grande motivazione. Ora noi festeggiamo, gli altri sono molto tristi”.

La festa all’Olimpico è arrivata subito dopo il fischio finale e è continuata al ritorno a Torino dove ad aspettare i campioni c’era un folto gruppo di tifosi festanti. La Juve ha così salutato i tifosi accorsi a Roma, poi ha fatto un bagno di spumante negli spogliatoi.

Grande festa anche in pullman e in aereo (come hanno testimoniato le dirette Instagram di Dybala e Pjianic), per poi concludersi a piazza San Carlo a Torino. I festeggiamenti ufficiali avverranno domenica prossima. All’Allianz Stadium di Torino, dopo l’ultima di campionato con il Verona.