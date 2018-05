Anche Taffo abbandona il GF15: “Non vogliamo più seppellire neuroni morti”

ROMA – Anche Taffo ha deciso di abbandonare -ironicamente – il Grande Fratello.

L’agenzia funebre, celebre sul web per suoi post goliardici, ha seguito la scia dello SponsorGate che ha investito il programma negli ultimi giorni.

Per la prima volta nella storia del GF – se non in quella televisiva – sono 5 le aziende che hanno deciso di rimuovere i loro marchi dalla casa.

Altre, invece, hanno esposto pubblicamente il loro disappunto, dissociandosi dai comportamenti dei concorrenti.

A queste si aggiunge – ironicamente – Taffo, che esprime il suo disappunto con un post sui social: