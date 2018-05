Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 15 maggio

ROMA – Il 15 maggio è il 135º giorno del calendario gregoriano. Mancano 230 giorni alla fine dell’anno.

15 maggio: accadde oggi

In un campo fuori Grass Valley (California), nel 1902, secondo le testimonianze, Lyman Gilmore diventa la prima persona a far volare un apparecchio a motore (un aliante a vapore). Nel 1910, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio con la vittoria per 6-2 contro la Francia. Nel 1928 esce il cartone animato “L’aereo impazzito”, nel quale compaiono per la prima volta Topolino e Minnie. Due anni dopo, nel 1930, a bordo di un trimotore Boeing, Ellen Church diventa la prima hostess (il volo era da Oakland a Chicago).

Nel 1934 il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti offre una ricompensa di $25.000 per John Dillinger. Nel 1939, viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori. L’anno seguente, nel 1940, le calze di nylon vengono messe in vendita per la prima volta negli USA. Nel 1946 viene approvato, firmato e promulgato da Umberto II d’Italia con regio decreto legislativo n. 455 lo Statuto d’autonomia della Regione Siciliana.

Nel 1955 avviene la prima ascesa del Makalu, quinta vetta più alta del mondo. Due anni dopo, nel 1957, il Regno Unito prova la sua prima bomba all’idrogeno nell’Operazione Grapple. Nel 1992 l’Expo ’92 di Genova apre a Genova. Giorgio Napolitano inizia il proprio mandato come undicesimo Presidente della Repubblica Italiana nel 2006. Nel 2010 viene inaugurata la festa dell’Autonomia della Regione Siciliana.

Buon compleanno a:

Flavio Montrucchio (attore e conduttore italiano), Tania Cagnotto (tuffatrice italiana) e Frank De Boer (allenatore olandese).

Si festeggia oggi:

Sant’Alvardo, Sant’Ellero di Galeata, Sant’Eutizio di Ferento e San Witesindo.