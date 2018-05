Rami Malek è Freddie Mercury nel primo teaser trailer di Bohemian Rhapsody

ROMA – Sono le note di We Will Rock You ad accompagnare il primo teaser trailer di Bohemian Rhapsody, l’atteso biopic su Freddie Mercury.

Rami Malek interpreta il frontman dei Queen, scomparso il 24 novembre del 1991 a seguito di una broncopolmonite dovuta all’AIDS.

Una leggenda della musica, che tornerà a vivere sul grande schermo dal 2 novembre 2018.

Il primo trailer completo di Bohemian Rhapsody sarà svelato oggi pomeriggio alle 15.00 esclusivamente sui canali ufficiali dei Queen.



Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody è una celebrazione dei Queen, della loro musica e, soprattutto, dell’immortale Freddie Mercury, che ha sfidato gli stereotipi e mandato in frantumi le convenzioni diventando uno dei più amati artisti del pianeta.

Il film ripercorre l’ascesa della band e la sua quasi implosione scandita dal controverso stile di vita di Mercury, culminando con la trionfale performance al Live Aid nel 1985, quando Freddie guidò i Queen in uno dei più grandi spettacoli della storia della musica rock.

Cast

Ad affiancare Rami Malek, sono stati scelti Gwilym Lee (Brian May), Ben Hardy (Roger Taylor) e Joe Mazzello (John Deacon).

Lucy Boynton sarà Mary Austin, primo grande amore di Freddie, mentre Aaron McCusker sarà Jim Hutton, fidanzato del cantante.

Allen Leech interpreterà Paul Prenter, manager personale di Mercury, secondo i fan responsabile degli eccessi a cui il cantante si lasciò andare nella seconda metà degli anni ’70.