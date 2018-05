ROMA – Un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda Facebook.

E’ il Portale per gli adolescenti, la nuova piattaforma lanciata da Mark Zuckerberg per guidare i giovani tra i pericoli del social.

Suggerimenti generali, consigli di esperti, informazioni su privacy e sicurezza e quant’altro possa aiutare l’utente.

È anche uno spazio in cui puoi scoprire cosa pensano effettivamente i giovani sui temi importanti per loro online.

Con il Portale per gli adolescenti Facebook vuole aiutare i giovani internauti a gestire con facilità l’account, personalizzare la loro esperienza sul social e, soprattutto guidarli nelle impostazioni più adatte a tutelare il loro profilo.

Oltre alla parte vademecum, Facebook ha dato spazio alla voce dei giovani per comunicare con i loro coetanei.

Come?

Attraverso dei blog in cui i ragazzi raccontano le loro esperienze su Facebook, aggiungendo qualche consiglio su come gestire alcune situazioni complicate.