Amici 17, le nuove assegnazioni per il settimo serale

ROMA – E’ tempo di assegnazioni ad Amici 17.

Ormai ad un passo dalla finalissima del 2 giugno, i ragazzi si stanno preparando ad affrontare il settimo serale, che decreterà chi potrà accedere alla semifinale.

Restano in gioco Biondo, Bryan, Emma e Irama per la Squadra Bianca e Carmen, Einar e Lauren per la Squadra Blu.

Le nuove assegnazioni

Squadra Bianca

Biondo: Strip club (inedito), Per un’ora d’amore, Salirò

Bryan: Formidable (cavallo di battaglia), Volcano (Luca Tommassini), Medley Michael Jackson (Luca Tommassini)

Emma: Ciao Adios, Halo, Fast Car, I Know Where I’ve Been

Irama: Cosa resterà (inedito), Quando ho incontrato te, Nessun grado di separazione, La canzone di Marinella

Squadra Blu

Carmen: Per Elisa, Purple Rain

Einar: Una lunga storia d’amore, Chissà se lo sai, Lei, All of me

Lauren: Applause (Luca Tommassini), What’s up (Luca Tommassini)