Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 16 maggio

ROMA – Il 16 maggio è il 136esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 229 giorni alla fine dell’anno.

16 maggio: accadde oggi

Nel 1792, in questo giorno, l’inaugurazione del Gran Teatro la Fenice di Venezia con un’opera di Giovanni Paisiello. Oggi, ma nel 1919, l’aereo NC-4 Curtiss della marina statunitense compie il primo volo transoceanico da Trepassey a Lisbona passando per le Azzorre. Dieci anni dopo, nel 1929, a Hollywood, California vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards (Premio Oscar).

In questo giorno del 1974, a Milano, viene arrestato Luciano Liggio, mafioso siciliano detto la Primula Rossa, per la seconda volta: non uscirà più di prigione. Nel 1992 lo Space Shuttle Endeavour rientra ed atterra dopo il volo inaugurale. Sempre in questo giorno, e siamo al 2006, viene presentato il MacBook, notebook Apple di fascia consumer.

Si festeggia:

Santi Abda ed Ebedieso, vescovi e martiri; Sant’Andrea Bobola, martire; San Carantoco, vescovo

Buon compleanno a:

DolceNera, Cantante; Laura Pausini, Cantante; Niccolò Fabi, Cantante; Janet Jackson, Cantante; Francesca Archibugi, Regista; Fiorello, Presentatore; Pierce Brosnan, Attore; Claudio Baglioni, Cantante.