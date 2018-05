Bianco, Quattro in tour suona anche d’estate

Roma – Il singolo Punk Rock con le Ali ha girato benissimo e Bianco continua a conquistare critica e pubblico con le canzoni del suo ultimo album “Quattro”.

Ad un mese di distanza dalla fine del tour primaverile, il cantautore torinese annuncia le date estive che porteranno lui e la sua band in giro per i festival di tutta Italia.

Il live di Bianco ha una forza comunicativa che non ha bisogno di grandi produzioni o scenografie, esattamente come il disco: un concerto suonato dall’inizio alla fine, in cui è la potenza della musica e delle parole a farla da padrone, raccontando storie che parlano a tutti direttamente.

Un concerto emozionante, dove la distanza tra pubblico e band viene annullata grazie alla condivisione di un qui ed ora, in cui la voce del pubblico si unisce a quella dell’artista in uno scambio non filtrato da barriere.

Sul palco con lui la band che ormai lo segue da anni, composta da Filippo Cornaglia, Damir Nefat, Matteo Giai e Andrea De Carlo.

QUATTRO IN TOUR:

02/06 Nuvolari Libera Tribù @ Cuneo

04/06 Biografilm Festival @ Bologna w/ Andrea Laszlo De Simone

15/06 Albori Festival @ Sulzano (BS)

23/06 Beat Fest @ Gravina di Puglia (BA)

05/07 Waves Festival @ Cagliari

12/07 Carroponte @ Sesto San Giovanni (MI)

13/07 Tanaro Libera Tutti @ Alba (CN)

15/07 Reload Festival @ Biella

03/08 L’importanza di Essere Piccoli @ Castiglione dei Popoli (BO)

24/08 Ci vuole un paese @ Laverano (LE)

01/09 Walden Festival @ Cavriglia (AR)

Autore di vari interpreti come l’ultimo inedito di Giorgia, produttore dei primi due album di Levante e collaboratore stretto e fidato di Niccolò Fabi, Bianco è certamente uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale attuale. Il suo primo disco – Nostalgina (INRI, 2011) – attrae appena uscito l’attenzione di colonne della musica italiana come Rolling Stone, MTV e Radio 2. L’11 novembre 2012 esce Storia del futuro. Se Nostalgina è l’album della Musica, Storia del Futuro è senz’altro il disco dell’Amore. Il 20 ottobre 2014 Bianco anticipa l’uscita di Guardare per Aria, il suo terzo lavoro in studio, con Corri Corri, scritta e cantata con l’amica cantautrice Levante. A gennaio è uscito Quattro che lo sta portando in lungo e in largo in tutta Italia.