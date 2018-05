Call of Duty: Black Ops 4, eliminata la campagna single player

ROMA – Niente campagna single player, più spazio al multiplayer.

Activision ha finalmente presentato Call of Duty: Black Ops 4, il nuovo capitolo della saga in vendita dal 12 ottobre 2018 per PS4, Xbox One e PC.

L’assenza della campagna giocatore singolo è stata compensata con il potenziamento del multiplayer e della modalità zombie.

Ma, soprattutto, con la nuovissima Blackout, esperienza battle royale ambientata nell’universo di Black Ops con la mappa più grande nella storia di Call of Duty.

Blackout

Blackout include personaggi famosi di tutta la serie Black Ops e la sua modalità zombi, veicoli aerei, marittimi e terrestri.

Un’esperienza diversa da qualsiasi altro gioco o modalità nella storia di Call of Duty, in cui i giocatori dovranno strategizzare, competere e sopravvivere per vincere.

1500 volte più grande di Nuketown, il mondo di Blackout spinge i giocatori in un campo di battaglia colossale.