ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani.

Ecco i quattro film al cinema: ‘Deadpool 2’, ‘Giù le mani dalle nostre figlie’, ‘Dogman’ e ‘Famiglia allargata’.

Deadpool 2



Sinossi: Il supereroe più politicamente scorretto di tutto l’universo Marvel si prepara a tornare al cinema nel 2018 con un imperdibile sequel.

Scheda tecnica: ‘Deadpool 2‘ regia di David Leitch; cast artistico: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Brianna Hildebrand, T.J. Miller, Zazie Beetz, Jack Kesy, Morena Baccarin, Bill Skarsgård, Shioli Kutsuna, Leslie Uggams, Terry Crews, Eddie Marsan, Andre Tricoteux, Julian Dennison, Stefan Kapicic, Lewis Tan e Karan Soni; genere: azione; distribuzione: 20th Century Fox; durata: 111 minuti.

Giù le mani dalle nostre figlie



Sinossi: I genitori di tre adolescenti scoprono che loro figlie hanno fatto il patto di perdere la verginità al ballo scolastico e si lanciano in una segreta operazione notturna per impedire alle adolescenti di concludere l’accordo.

Scheda tecnica: ‘Giù le mani dalle nostre figlie‘ regia di Kay Cannon; cast artistico: John Cena, Leslie Mann, Kathryn Newton, Graham Phillips, Ike Barinholtz, Ramona Young, Jake Picking, Sarayu Blue, Geraldine Viswanathan e Gideon Adlon; genere: commedia; distribuzione: Universal Pictures; durata: 102 minuti.

Dogman



Sinossi: In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l’unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l’amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere. Dopo l’ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall’esito inaspettato.

Scheda tecnica: ‘Deadpool 2‘ regia di Matteo Garrone; cast artistico: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Baldari Calabria e Gianluca Gobbi; genere: drammatico; distribuzione: 01 Distribution; durata: 102 minuti.

Famiglia allargata



Sinossi: Antoine, uno scapolo donnaiolo, non può aspettare di trovare il nuovo coinquilino dei suoi sogni. Così, invece del direttore di un’agenzia di moda, incontra Jeanne, una donna e madre divorziata. Il mondo e la routine di Antoine vengono ribaltati, niente più feste, niente più ragazze, e Jeanne non può e non vuole andarsene. Dovranno imparare a vivere insieme.

Scheda tecnica: ‘Famiglia allargata‘ regia di Emmanuel Gillibert; cast artistico: Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo Bolland, Saskia de Melo Dillais, Laurent Ferraro, Michaël Cohen, Colette Kraffe, Hervé Masquelier, Joana Preiss e Robert Plagnol; genere: commedia; distribuzione: Notorious Pictures; durata: 105 minuti.