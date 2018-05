Il matrimonio di Harry e Meghan in diretta anche su Real Time

ROMA – Sarà Katia Follesa la padrona di casa della lunga diretta di Real Time del gran giorno del Principe Harry d’Inghilterra e Meghan Markle: un parterre d’eccezione che farà sentire il pubblico di Real Time l’ospite d’onore al Matrimonio dell’Anno. In studio, a commentare la bionda comica sarà accompagnata da Enzo Miccio, Mara Maionchi, Francesco Vicario e Giulia Valentina.

Collegamenti con Londra e con la famiglia Polese

Il racconto partirà con un viaggio esclusivo dietro le quinte per svelare tutto quello che c’è da sapere sui preparativi del tanto atteso grande giorno tra il secondogenito di Lady Diana e Carlo d’Inghilterra e l’attrice statunitense. Clip, testimonianze e curiosità sulla chiacchierata love story: un approfondimento con tanto di incursioni della Famiglia Polese da La Sonrisa.

L’ironica Katia Follesa, Enzo Miccio, wedding planner più famoso d’Italia e paladino del buongusto, Mara Maionchi e Francesco Vicario, espertissimi della dinastia reale inglese e l’influencer Giulia Valentina passeranno in rassegna le immagini in diretta e giudicheranno attraverso lo slow motion tutte le fasi dell’evento: dall’arrivo degli ospiti ai loro outfit, dal protocollo ai grandi esclusi, dagli addobbi floreali all’ingresso degli sposi. La tanto attesa celebrazione, sarà seguita dalla parata in carrozza per salutare i numerosi sudditi.

Durante la diretta tv di “ROYAL TIME: IL MATRIMONIO DI MEGHAN E HARRY” attraverso l’hashtag ufficiale del programma: #RoyalTime si potrà interagire con lo studio, – dove gli ospiti leggeranno e commenteranno i messaggi e i post che arriveranno dal pubblico a casa.