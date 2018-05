Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 19 maggio

ROMA – Il 19 maggio è il 139º giorno del calendario gregoriano. Mancano 226 giorni alla fine dell’anno.

19 maggio: accadde oggi

Nel 1956 viene firmato a Ginevra l’accordo CMR che regola i trasporti internazionali via camion. Il Venera 1 diventa il primo manufatto ad oltrepassare un altro pianeta, superando Venere nel 1961. A Brescia, nel 1974, muore dilaniato da una bomba che trasportava in moto per un attentato il diciannovenne Silvio Ferrari, neofascista.

Nel 1995 Balamurali Ambati si laurea in medicina alla Mount Sinai School of Medicine all’età di soli 17 anni, diventando il medico più giovane di tutti i tempi. Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma debutta nei cinema statunitensi nel 1999, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari. Nel 2012 tre bombe al GPL esplodono davanti all’Istituto Professionale “Francesca Laura Morvillo Falcone” di Brindisi provocando la morte di una studentessa sedicenne e diversi feriti.

Buon compleanno a:

Alexia (cantante italiana), Andrea Pirlo (calciatore italiano), Michele Placido (attore e regista italiano) e Laura Freddi (showgirl italiana).

Si festeggia oggi:

Sant’Evonio, San Dunstano di Canterbury e San Crispino da Viterbo.