Oggi la Magnalonga, la biciclettata in giro per Roma

ROMA – E’ oggi il giorno della decima edizione della Magnalonga in bicicletta organizzata da Legambiente e Tavola Rotonda. La Ciclopasseggiata di 24 km nel cuore della città eterna per riscoprire gli angoli più belli della Capitale in sella alla propria bici. E lungo tutto l’itinerario degustazioni di prodotti locali e biologici, buona musica, spettacoli e tanto relax.

Nato nel 2009, è stato il primo evento a due ruote a combinare tematiche ambientali a quelle legate a cibo e sana alimentazione.

L’appuntamento è dunque per oggi sabato 19 maggio alla Città dell’Altra Economia in Largo Dino Frisullo (Testaccio), dove per tutto il giorno si concentreranno diversi eventi, realizzati in sinergia con GAL Gran Sasso Velino e Spring Beer Fest, e da dove partirà la bicilettata alle ore 14.00.

Il tracciato è per la maggior parte su asfalto o pista ciclabile con piccoli tratti di sterrato, adatto a tutte le tipologie di biciclette.

Si partirà dalla Città dell’Altra Economia, per arrivare a Castel Sant’Angelo e proseguire poi verso Villa Borghese, da lì si andrà in direzione Piazza Vittorio per poi tornare nuovamente al punto di partenza (Città dell’Altra Economia) per la festa finale che prevede, oltre a un esibizioni musicali e un djset montato su cargobike, l’immancabile Ecoriffa.

Lungo il percorso, che cambia ogni anno, sono previste quattro tappe in cui si potranno degustare prodotti biologici e a ‘km0’, conoscere le associazioni che operano sul territorio e seguire i tanti eventi che animeranno l’itinerario come spettacoli teatrali, musicali, letture di poesie, mostre fotografiche e artistiche, laboratori di educazione ambientale e dimostrazioni sportive.

Gli obiettivi della manifestazione, organizzata a Roma dal circolo territoriale Legambiente Mondi possibili e dall’Associazione Tavola Rotonda in collaborazione con Legambiente Lazio e Fiab Roma NaturAmici, sono quelli di raccontare e riscoprire la Città, i suoi angoli spesso dimenticati e le sue bellezze, chiedere alle istituzioni una Roma più bike-friendly, più attenta ai temi della mobilità leggera e sostenibile e promuovere il cicloturismo come pratica sostenibile e ricreativa in alternativa agli spostamenti con mezzi a motore, ottimizzando la rete dei percorsi ciclabili sul territorio.

Anche quest’anno i temi portanti di Magnalonga verteranno sulla mobilità sostenibile e sul cibo, a cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo hanno dedicato il 2018.

In particolare l’evento supporta i piccoli produttori italiani ed è sempre riuscito a creare una rete tra le associazioni locali.

Quest’anno Magnalonga partecipa inoltre alla campagna nazionale Clean Up The Air, realizzata in collaborazione con Gomitolo Rosa e per questo, durante la manifestazione, grazie ad apparecchiature offerte da Viridiana, verranno effettuati dei monitoraggi indoor e outdoor durante la pedalata, per rilevare il livello di polveri sottili PM 2.5 particolarmente dannose per la salute e per l’apparato respiratorio.

Magnalonga in Bicicletta è inserito nel calendario degli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile.