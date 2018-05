Royal Wedding, la diretta su diregiovani.it

ROMA – Il giorno di Harry e Meghan è arrivato. La cerimonia si è tenuta al castello di Windsor, nella cappella di St. George.

Qui la diretta della BBC

Tutto quello che è successo al Royal Wedding lo trovate qui, minuto per minuto:

14.09 – Harry e Meghan sono saliti sulla carrozza reale e stanno iniziando il corteo per le strade di Windsor

14.07 – Ecco il bacio tra gli sposi, sulla scalinata della chiesa

14.06 – Gli sposi stanno uscendo dalla chiesa

14.03 – La fanfara suona l’inno inglese, il più antico al mondo

13.53 E’ il momento dell’intermezzo musicale con un giovane violoncellista

13.40 – Harry e Meghan sono ufficialmente marito e moglie. Da oggi sono il Duca e la Duchessa di Sussex

13.39 – Anche Meghan consegna l’anello a Harry

13.37 – “Meghan ti do questo anello come simbolo del nostro matrimonio” ecco le parole di Harry

13.36 – E’ il momento più importante della cerimonia. “Io Meghan prendo te Harry come mio sposo… finché morte non ci separi”

13.32 – In chiesa il coro intona “Stand by me” in una versione gospel particolare, è la prima volta che accade. Una forte emozione sulle note della famosa canzone.

13.19 – “L’amore è forte come la morte” ha detto il vescovo afroamericano voluto da Meghan. Il potere dell’amore cambia il mondo e lo rende nuovo – ha aggiunto – sottolineando l’importanza di questo sentimento

13.15 La sorella di Lady Diana legge una poesia in chiesa

13.14 – Subito dopo tutti gli ospiti hanno risposto “We will”. Tradizione inglese vuole che prima dello scambio di anelli ci sia questo momento cosiddetto delle “Declaration” ovvero appunto “Dichiarazioni”. Prima dello scambio degli anelli sono previste letture e canti.

13.14 – Meghan ha detto “I will”

13.13 – Harry ha detto “I will” e ha riso

13.12 – Siamo al momento delle dichiarazioni.

13.09 – La cerimonia è iniziata. I quasi sposi si tengono per mano. La mamma di Meghan è commossa.

13.05 – Harry e Meghan sono di fronte all’altare. Si scambiano sguardi e sorrisi.

13.04 – Il principe Carlo prende sotto braccio Meghan dopo un tragitto dentro la chiesa che la sposa ha voluto fare da sola

13.02 – La sposa entra in chiesa

13.00 – Arriva la sposa che scende vestita di bianco con il velo lunga che le copre il viso. Con un abito, dunque, secondo tradizione. L’abito è della stilista Clare Waight Keller che guida Givenchy

12.57 – Arrivano i paggetti che sono 4 maschi e 6 femmine tra cui il principe George e la principessa Charlotte figli di William e Kate

12.55 – Arriva la Regina, vestita di verde, accompagnata dal principe Filippo

12.54 – Arrivano Camilla, vestita di rosa, e il principe Carlo

12.53 – Scende dall’auto la mamma di Meghan, Doria Ragland. Quindi sembra che lei e la figlia abbiano viaggiato su due diverse auto mentre dalle immagini sembrava fosse accanto alla figlia nella Rolls-Royce

12.50 – I fratelli Harry e William chiacchierano e sorridono mentre attendono in chiesa l’inizio della cerimonia

12.48 – Meghan e sua madre a bordo della Rolls-Royce hanno percorso tutto il viale della Long Walk sono vicine al castello. Dal finestrino anche la mamma di Meghan sembra sia vestita di bianco.

12.42 – Il corteo della Regina sta viaggiando in direzione del castello. La Regina dovrebbe arrivare pochi minuti prima dell’inizio della cerimonia, entrerà per penultima dopo di lei solo la sposa.

12.38 – I due fratelli entrano nella chiesa, tutti si sono alzati in piedi. Harry non nasconde l’emozione e sorride a tutti

12.35 – Arrivano Harry e il fratello William, vestiti in uniforme

12.21 – Da Cliveden House esce la Rolls-Royce con la sposa a bordo insieme alla mamma. Direzione Windsor.

12.19 – Anche alcuni reali sono entrati in chiesa. Mancano solo i più “importanti”

12.10 – La chiesa è gremita sono tutti seduti manca solo la famiglia reale. Cittadini comuni, ospiti vip e i parenti di Kate Middleton tra cui la sorella Pippa.